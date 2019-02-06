عقوبة جديدة بالسجن 12 عاما لرئيس البرازيل السابق لولا

حُكم على رئيس البرازيل السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المسجون منذ أبريل، بالسجن لمدة 12 سنة و11 شهراً الأربعاء لإدانته بالرشوة وغسل الأموال في قضية جديدة، بحسب ما قالت المحكمة.

كان لولا، رئيس البرازيل من عام 2003 حتى عام 2010، يقضي بالفعل حكماً بالسجن 12 سنة وشهراً واحداً في كوريتيبا بجنوب البلاد لإدانته بالفساد وغسل الأموال.

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