في غياب حجازي.. وست بروميتش يودع كأس إنجلترا أمام برايتون

واستضاف وست بروميتش منافسه برايتون في ملعبه ذا هاوثرنز في لقاء الإعادة بعدما تعادلا سلبيا في المباراة الأولى سلبيا بدون أهداف وذلك في إطار دور الـ32.

ولم تشهد المباراة مشاركة أحمد حجازي فيها إذ بقى على مقاعد بدلاء وست بروميتش.

افتتح كايل بارتلي أهداف المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 77.

لكن أدرك فلوران أندوني التعادل للضيوف في الدقيقة 82.

وفي الأشواط الإضافية سجل جلين موراي هدفين متتاليين في الدقائق 104 و106 ليقود برايتون للتأهل للدور التالي.

ويحتل وست بروميتش في جدول ترتيب الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي المركز الرابع برصيد 50 نقطة بفارق سبع نقاط عن ليدز يونايتد ونورويتش سيتي أصحاب المركز الأول والثاني واللذان يتأهلا مباشرة للبريميرليج الموسم المقبل.

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