فالفيردي: برشلونة وريال مدريد استحقا الفوز.. وأتمنى استمرار مالكوم بنفس المستوى

وتحدث فالفيردي لـbein sport: “المباراة كان فيها تنافس كبير، في البداية سيطر ريال مدريد لكن عدنا للاستحواذ وعانينا أحيانا من خسارة الكرة”.

وشدد “مازال أمامنا مباراة عودة. أعتقد أن كان بإمكاننا الفوز وكذلك ريال مدريد”.

وأكد “اعتقدنا أن قرار إبقاء ليونيل ميسي على دكة البدلاء وإشراكه لاحقا هو القرار السليم، يجب علينا دائما تقييم موقف الفريق وحالة اللاعب”.

وأتم “أتمنى أن يواصل مالكوم على هذا المستوى. هو لاعب خطير ويخلق لنفسه الفرص دائما”.













































التعادل بنتيجة هدف لمثله سيطر على نتيجة لقاء الكلاسيكو بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ومباراة الإياب يوم 26 من الشهر الجاري ستعلن عن صاحب بطاقة العبور للنهائي.

بارسا بدأ اللقاء ونجمه الأول ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني ولكنه لم يُفلح في قيادة فريقه للانتصار كعادته دائما.

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