مقتل 9 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل في العاصمة الفلبينية

قال مكتب الحماية من الحرائق اليوم الخميس، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم عقب اندلاع حريق بمنزل بالعاصمة الفلبينية مانيلا صباح اليوم.

وتعد جاسمين كالما، والدة الأطفال الذين كانوا معها في الطابق الثاني، الناجية الوحيدة من الحريق. وكان زوجها قد حاول إيقاظ أطفالهما الثلاثة، ولكن الحريق انتشر سريعا. وتمكنت جاسمين من النجاة بالقفز من الدور الثاني.

وقالت كالما للصحفيين إنها حاولت بدون نجاح إيقاظ شقيقها وأسرته الذين يعيشون في الطابق الأول.

وتتراوح أعمار من لقوا حتفهم ما بين عامين و 44 عاما.

وكان جميع الضحايا نائمين عندما اندلع الحريق بالمنزل المصنوع من مواد خفيفة. وقال محققو إدارة الحماية من الحرائق إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق نجم عن ماس كهربائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا