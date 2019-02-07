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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 7 فبراير 2019

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 7 فبراير 2019، الساعة 10:00 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.375 دينار 4.37 دينار
اليورو 4.97 دينار 4.89 دينار
الجنية الاسترليني 5.50 دينار 5.42 دينار
الليرة التركية 0.84 دينار 0.76 دينار
الدينار التونسي 1.42 دينار 1.34 دينار
الجنية المصري 0.240 دينار 0.232 دينار
الدولار الكندي 3.315 دينار 3.297 دينار
الدينار الاردني 6.00 دينار 5.92 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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