مقتل خمسة في انفجار بمنجم فحم في جنوب إفريقيا

قالت الشرطة في جنوب إفريقيا اليوم، إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في انفجار غاز في منجم فحم غير مستخدم في إقليم مبومالانجا بشرق البلاد، ومازال هناك آخرون محاصرين.

وقالت قناة تليفزيون سابك الحكومية، إن نحو 20 شخصا مازالوا عالقين تحت الأرض في المنجم، وإن جهود الإنقاذ تعطلت بسبب ارتفاع مستويات الغازات السامة بشكل خطير.

والمنجم ملك لشركة تيجيتا للموارد والتنقيب.

وقال ليونارد هلاتي، المتحدث باسم الشرطة، إن أشخاصا دخلوا المنجم مساء أمس الأربعاء، لسرقة أسلاك نحاسية تستخدم في الإضاءة والتهوية عندما انفجر أنبوب غاز.

وأضاف "الأسلاك في المكان من النحاس، ذهبوا من أجل النحاس". وكثيرا ما يُسرق النحاس من مناجم غير مستعملة في جنوب إفريقيا ويباع خردة.

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