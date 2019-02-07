افتتاح نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي بجامعة عين شمس السبت المقبل

أعلن نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي، أن حفل افتتاح النموذج يوم السبت المقبل، سيكون بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إيڤان سركوتش، ورؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ووفد من الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن مجموعة من الشباب.

ويقام "نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي" تحت رعاية كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ووزارات الشباب والرياضة، والثقافة، والخارجية، وسفارة الاتحاد الأوروبي لمصر، وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، ويمثل فرصة يتعلم من خلالها الطلبة وظائف ومهام الاتحاد الأوروبي بصورة مصغرة، والمفاهيم الاقتصادية، وشرح خطة الإصلاح الاقتصادي، التي تقوم بها الدولة، إضافة للتطورات السياسية في المنطقة وتبعاتها، ومعلومات ثقافية، وتكنولوجية، من خلال محاضرات يقدمها متخصصون في كل مجال، و يتكون النموذج من اللجنة التنظيمية واللجنة الأكاديمية، ويحاكي النموذج الاتحاد الأوروبي بصورة مصغرة في الجامعة عن طريق المجالس.

كما يتم تأهيل طلبة المدارس للحياة الجامعية، وطلبة الجامعة للحياة العملية، ويتم ذلك من خلال جلسات كل جمعة ولمدة شهر.

ويهتم "نموذج الاتحاد الأوروبي"، الذي يواصل عمله بالجامعة للعام الخامس على التوالي، بتقديم المساعدات والتبرعات للمستشفيات، فقد سبق وأن قدم النموذج تبرعات لمستشفى مجدي يعقوب للقلب، وحملات توعية لمستشفى أهل مصر للتوعية ببعض الأمراض والوقاية منها، وغيرها من المساعدات.

ويتصدر "نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي"، المركز الأول بين نماذج المحاكاة بجامعة عين شمس، حيث نموذج "مجلس الوزراء"، و"جامعة الدول العربية"، و"الأمم المتحدة"، و"النظام المصرفي المصري"، وغيرها من نظم المحاكاة.

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