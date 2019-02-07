قتلى و جرحى في اشتباكات بمحيط اوباري

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف مدير مستشفى أوباري العام منصور الجندي عن وصول 8 قتلى و7 جرحى في اشتباكات جرت في محيط المدينة.

وكان الجيش الليبي قد انتشر في أنحاء مدينة أوباري وسيطر على مراكز ومؤسسات المدينة وأعلن مسئوليته في تأمين حقل الشرارة النفطي.

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