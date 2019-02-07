دي اتش إل إكسبرس تتعاون مع محمد صلاح لتوعية المجتمع بأهمية التواصل الإنساني

تأتي تلك الحملة التوعوية كجزء من إدراك الشركة لمسؤوليتها الإجتماعية تجاه المجتمعات التي تعمل بها، لذلك تعاونتExpress DHL مع أحد أهم الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي وذات الشعبية العالمية، النجم الكروي المصري محمد صلاح. واستهدفت الشركة اللاعب محمد صلاح أيضا لكثرة متابعيه والذين يبلغ عددهم أكثر من 7 مليون على تويتر و11 مليون على فيسبوك و23 مليون على إنستجرام أغلبهم من الشباب.

وكان الهدف من قيام النجم محمد صلاح بنشر تويتة عن غياب التواصل الإجتماعي وإغلاق حسابه هو جذب المتابعين من الشباب ولفت نظرهم إلى وجود طريقة أخرى للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم حول العالم وذلك عن طريق تبادل الهدايا والرسائل عبر البريد مما يمثل جانبا من التواصل الإنساني الحقيقي.

يعكس تفاعل الشباب في مصر وحول العالم على موقعExpress DHL من خلال إرسال الهدايا والرسائل واللوحات التي ترسم ملامح “صلاح” إلى نجمهم المفضل بعيدًا عن مواقع السوشيال ميديا مدى نجاح الحملة بشكل كبير ووصول الرسالة إلى الملايين من شباب الجيل الجديد.

ويرجع سبب نجاح الحملة أيضًا إلى كونExpress DHL شركة الخدمات اللوجيستية الرائدة في العالم، والتي تسعى إلى تعزيز الترابط والتواصل بين الناس أينما كانوا وتحسين حياتهم، ويعد ذلك ضمن نهج الشركة الذي يهدف إلى خلق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية في مختلف المجتمعات التي تعمل بها.

جدير بالذكر أنExpress DHL تقيم مسابقة لتمنح 50 من الفائزين المحظوظين فرصة التواصل مع محمد صلاح عن طريق إرسال هداياهم التي يقوموا بتحميل صورتها من خلال التسجيل على موقع الشركة :

https://dhlconnectsyou.com

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا