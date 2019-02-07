بدء التحقيق في شحنة المُدرعات التركية

بدأت، اليوم الخميس، التحقيقات الأولية حول حقيقة شحنة المُدرعات العسكرية والسيارات المُصفحة المُضبوطة في ميناء الخمس الثلاثاء الماضي، بقيادة المدعي العام العسكري رفقة رئيس النيابة العسكرية الكلية بالمنطقة الوسطى ومدير النيابة العسكرية الجزئية الخمس ووكلاء النيابة بقسم التحقيقات بمكتب المدعي العام.

وكانت جمارك ميناء الخمس قد تحفّظت على الباخرة “كارات” بعد وصولها من ميناء “مرسين” التركي وعلى متنها 5 حاويات تحتوي على 9 سيارات ومُدرعات مُجهّزة للاستخدام العسكري، ليس لها أوراق وغير محدد الجهة الموردة إليها.

وأمس الأربعاء، نقلت وسائل إعلامية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، الصديق الكبير، متهم بتمويل شحنة المدرعات والمصفحات المضبوطة.

وقالت المصادر، إن الكبير قام بتغطية الشحنة التي استوردت بموجب عقود مبرمة سابقا من حساب وزارة داخلية الوفاق غير المعتمدة دون علم الوزارة.

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