محاولة الإستيلاء على المدرعات التركية

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مسؤول رفيع فى إدارة مكافحة جمارك ميناء الخميس مساء الخميس محاولة مجموعة مسلحة وصفها بـ ” المليشيا المنظمة ” إقتحام الميناء .

وقال المسؤول الذي فضل عدم كشف إسمه لأسباب أمنية بأن المجموعة تابعة لقوة الدعم الخاصة بالمنطقة الوسطى مؤكداً علاقتها المباشرة بوزير الداخلية فتحي باشاغا فيما أشارت التحقيقات الأولية الى أن الشخص المورد لهذه العربات هو تاجر سيارات إسمه محمد عيسى لطالما كان يقوم بتوريد السيارات المدنية عبر ميناء الخمس .

وأضاف بأن علاقة هذه القوة التي وصفها بـ ” المليشيا ” مع باشاآغا علاقة شخصية وبأنها قادمة من مصراتة وتحاول الإستيلاء على المدرعات والمصفحات التسعة التي ضبطت وهي قادمة من تركيا دون إجراءات .

وكشف بأنهم وكمصلحة جمارك إتبعوا الاجراءات السليمة وخاطبوا مكتب النائب العام بشأن المضبوطات المحجوزة وبدوره لم يقدم لهم أي أوامر أو تأشيرة للإفراج على هذه الآليات مايعني بأن المجموعة التي تحاصر الميناء تمارس عملية سطو مسلح تحت غطاء الداخلية .

وأشار إلى أن المجموعة تقول بأن لديها إذن من النيابة لنقل الآليات من الخمس إلى طرابلس لكن المعلومات الواردة تشير إلى إنهم يسعون لنقلها نحو مصراتة ذلك لأن العميد محمد الزين آمر مكافحة الارهاب متمركز فى شرق طرابلس وينوي إفتكاكها منهم كما أن إذن التسليم الذي بحوزتهم والذي تحصلت المرصد على نسخة منه هو إذن مزور .

وبينت صور واردة من أمام الميناء تحمل شعارات قوة الدعم الخاصة فيما قام عناصر حماية الميناء ذو التسليح الخفيف بوضع الحاويات أمام البوابات لمنع دخول أي قوة للإستيلاء على الآليات .

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