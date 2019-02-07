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مجلس العموم البريطاني يناقش اقتراحا بشأن الانفصال يوم 14 فبراير

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت وزيرة شئون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم، على تويتر: إن أعضاء المجلس سيناقشون اقتراحا بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يوم 14 فبرايرالجاري.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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