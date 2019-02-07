الأميرال المسئول عن قيادة القوات: الجيش الأمريكي مستعد لحماية الدبلوماسيين في فنزويلا

قال الأميرال المسئول عن قيادة القوات الأمريكية في أمريكا الجنوبية اليوم الخميس إن الجيش الأمريكي مستعد لحماية العسكريين الأمريكيين ومنشآت بلاده الدبلوماسية في فنزويلا إذا لزم الأمر.

وقال الأميرال بالبحرية كاريج فولر، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "نحن على استعداد لحماية العسكريين والمنشآت الدبلوماسية الأمريكية إذا لزم الأمر".

ولم يورد تفاصيل بشأن الكيفية التي قد يرد بها الجيش الأمريكي.

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