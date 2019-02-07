تيريزا ماي تتعهد من بروكسل بتنفيذ بريكست في موعده

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس بأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي سيكون "في الموعد المحدد"، وذلك في ختام اجتماعها مع رؤساء المؤسسات الأوروبية في بروكسل.

وصرحت للصحافة قبل نحو شهرين من الخروج المقرر في 29 مارس "وظيفتي هي تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحقيقه في الوقت المناسب، وسأتفاوض بشكل جدي خلال الأيام المقبلة للقيام بذلك".



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