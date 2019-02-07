محتج على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقفز أمام سيارة ماي

قفز محتج مناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس لدى وصولها إلى مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل.

ومن المتوقع أن تدعو ماي الاتحاد الأوروبي للتعاون معها لتغيير اتفاق الخروج ومساعدتها على كسب تأييد البرلمان المنقسم في الرأي وهو من شأنه تسهيل عملية خروج بريطانيا من التكتل.

وقبل وصولها إلى بروكسل لإجراء محادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي أقرت ماي بأن مهمتها لتعديل الاتفاق، الذي تم التوصل له قبل ثلاثة أشهر تقريبا، ليست سهلة.

وقال مصدر حكومي إنه من غير المتوقع تحقيق انفراجة اليوم الخميس.

لكنها ستطلب من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني العمل معهم "على وجه السرعة" لإجراء التعديلات التي تقول إنها ستساعدها على كسب تأييد نواب حزب المحافظين الذي تقودها وغيرهم من باقي النواب.

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