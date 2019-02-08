وست هام: قدمنا أدلة للشرطة تتعلق بالهتاف العنصري تجاه صلاح

يوم الأربعاء شهد ظهور الأمر على السطح حين أكد نادي وست هام فتح تحقيق في واقعة العنصرية ضد صلاح، قبل أن تصدر شرطة لندن بيانا بشأن الواقعة ().

والنادي اللندني أصدر بيانا يوم الخميس قال فيه إنه تم التقدم بأدلة تخص الواقعة لشرطة العاصمة في إطار تحقيقاته الداخلية عن الواقعة.

وشدد البيان على عدم تسامح النادي صوب هذه التصرفات العنصرية التي لا عذر لها في عالم الساحرة المستديرة.





































مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه أحد مشجعي الشواكيش وهو يوجه عبارات عنصرية مسيئة تجاه صلاح أثناء تنفيذه إحدى الركلات الركنية.

وأفادت شبكة يوم الأربعاء أن وست هام فتح تحقيقا لمحاولة تحديد هوية مرتكب هذا الفعل العنصري.

وأوضح التقرير أن مسؤولو وست هام وعدوا بعدم التسامح إذا علموا من هو الشخص الذي سب الدولي المصري، بعد أن اتخذوا إجراءات فورية لتحديد هوية الشخص أو الأفراد المعنيين.

وفي حالة العثور على الشخص أو الأشخاص، سيقدم النادي تقريرًا إلى الشرطة ويصدر أمرا بمنعه أو منعهم من دخول الملعب.

وحصلت سكاي سبورتس ومعظم الصحف الإنجليزية على بيان من المتحدث الرسمي باسم النادي قال فيه: “في وست هام يونايتد، نعمل بسياسة عدم التسامح تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء”.

وأضاف “نحن نادي كرة قدم شامل. بغض النظر عن العمر أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الزواج أو الحمل أو الأمومة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو تغيير الجنس أو الإعاقة، فإن الجميع مرحب بهم بحرارة في استاد لندن”.

وواصل “أي شخص يرتكب جريمة عنصرية سيتم تبليغ الشرطة ببياناته وسيواجه حظرا مدى الحياة من ملعب لندن”.

وأتم المتحدث باسم وست هام “لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا”.

كما ذكرت أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أوضح أنه على علم بالحادث، وأخبر وست هام بفتح التحقيق بشكل عاجل.

كان رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي قد تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه ضد تشيلسي، كما حرم أحد مشجعي توتنام من دخول المباريات لمدة 4 سنوات بعدما ألقى قشرة موز على بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال في مواجهة الفريقين.

بيان جاء يوم الأربعاء على النحو التالي:-

“نحن على دراية بفيديو يظهر فيه تعرض لاعب ليفربول لاعتداء عنصري في مباراة وست هام بملعب لندن يوم الاثنين 4 فبراير”.

“الضباط بصدد مراجعة اللقطات. لم يتم القيام بأي اعتقالات حتى الآن ولا تزال التحقيقات مستمرة”.

“نُشجع أي شخص شهد سلوكًا غير لائق أثناء المباراة على عرضه علينا في أقرب فرصة”.

جريدة ليفربول إيكو أجرت حوارا مع المشجع الذي التقط المشهد بكاميرا هاتفه قال فيه: “أنا من مشجعي ليفربول. أعيش في لندن. اضطررت للجلوس وسط مدرجات وست هام، إنه لأمر محزن أن أسمع شيئاً من هذا القبيل، ولكن أيضاً لم أكن متفاجئاً بصراحة، لأن الأمر شائع جدا في كرة القدم”.

وأضاف “إنه شيء أكثر شيوعًا مما يتوقعه الناس. لقد سمع أمن الملعب كل كلمة كان يقولها هذا المشجع تجاه صلاح. كان هناك حوالي 20 أو 30 شخصًا من أمن الملعب أمامنا ولم يفعلوا أي شيء”.

وواصل سادات يازداني “في هذا الموقف الذي حدث أمامي استطعت أن أرى نحو 30 من حراس الملعب، كان أحدهم يبتسم”.

وأوضح أنه كان يخشى التحدث مع مشجع وست هام الذي سب صلاح، لكنه قرر تصوير الواقعة بهاتفه أملاً في كشف ما حدث.

وأردف يازداني “قررت فقط تصوير الواقعة وأتمنى أن تحذو الشرطة حذوها”.

وأتم “لقد تواصلت معي إدارة نادي وست هام وتحققت من الأمر. وأخبرتهم أنه لم يكن هناك أطفال في المدرج رقم 154 الذي حدثت فيه الواقعة”.

رغم توقف صلاح عن التهديف في المباراتين الأخيرتين بالدوري الإنجليزي غير أنه يتصدر هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق هدف عن أوباميانج.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية بعد تعثر ليفربول المتصدر بالتعادل يوم الاثنين أما وست هام يونايتد مما جعل سيتي يعود للمركز الأول بالفوز على إيفرتون 2-0.

واستطاع سيتي اعتلاء الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول، وذلك بعد أن قدمت رابطة الدوري موعد المباراة نظرا لأن سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي في 24 فبراير.

ويخوض حامل لقب الدوري مباريات عدة في شهر فبراير نظرا لاستمرار منافسته أيضا على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

اللقاءات القوية تأتي تباعا.. بعد لقاء إيفرتون يستضيف سيتي فريق تشيلسي في الدوري يوم الأحد وبعد 6 أيام يحل ضيفا على نيوبورت كاونتي في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد.

ويلعب سيتي لقاء الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه شالكه الألماني في 20 فبراير وبعد 96 ساعة يقارع تشيلسي على لقب كأس الرابطة.

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