بالفيديو – في انتظار إياب حاسم.. فالنسيا يظفر بتعادل قاتل من بيتيس

الخفافيش يتعادلون مع الفريق الأندلسي بهدفين لمثلهما في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

لقاء العودة بين الفريقين سيقام على ملعب الميستايا يوم 27 من الشهر الجاري.

الشوط الأول شهد ضغط من الفريق الأندلسي ولكنه لم ينجح في ترجمة تلك السيطرة سوى مع الدقيقة 45. لورينزو مورن من رأسية داخل منطقة الجزاء هز الشباك.

الشوط الثاني كان شاهدا على إثارة أكبر، و3 أهداف هز الشباك، وفالنسيا عاد من بعيد.

بيتيس نجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق سانشيز خواكين مع الدقيقة 54، وتلك الفرحة لم تدم طويلا.

دينيس تشيرشيف قلص الفارق للخفافيش مع الدقيقة 70، وبينما يتبادل الفريقان الهجمات في محاولة للتعديل أو توسيع الفارق جاء الضرب في الـ+90.

كيفن جاميرو ومن هجمة مرتدة سريعة نجح في التسديد من داخل منطقة الجزاء في مواجهته للحارس ليعلن عن التعادل، وتصبح فرص الخفافيش أقوى بالإياب.

الطرف الآخر في المربع الذهبي لم يعرف الحسم بعد أيضا بعدما تعادل برشلونة وريال مدريد بهدف لمثله يوم الأربعاء.

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