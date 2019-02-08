حملة للشرطة النسائية في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

قامت وحدة الشرطة النسائية في بنغازي بحملة موسعة داخل الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك بمتابعة المركبات الغير مستوفية لشروط المسير الآمن على الطريق.

وقالت مديرية أمن بنغازي بصفحتها بـ«فيسبوك»، الخميس إن «الشرطة النسائية بمدينة بنغازي واصلت انتشارها المُكثف في شوارع ومفترقات وميادين ومحيط المؤسسات والمواقع الحيوية بالمدينة».

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أن «عناصر الشرطة النسائية قامت بتحرير المخالفات ،بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من إنتشار الظواهر السلبية».

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن العميد عادل عبد العزيز وجه رئيس الشرطة النسائية المقدم مرعية الفرجاني، لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والرقابية وفق القانون والمصلحة العامة وللحد من الظواهر السلبية التي تتطلب تدخل العنصر النسائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا