اعلان أجواء الجنوب منطقة حربية مغلقة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلمت غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بأنه ومنذ منتصف ليل الخميس عند الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة بأن عمليات الهبوط والإقلاع من و إلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقتها .

و أكدت غرفة عمليات القوات الجوية بأن أي طائرة من أي نوع أو طراز أو تبعية كانت محلية أو خارجية تحلق في هذا المجال بدون تصريح سيتم إجبارها علي الهبوط قسراً فى النقاط والقواعد المحددة لركن القوات الجوية .

وأضافت : ” تشدد غرفة العمليات الجوية بأن عدم إمتثال أي طائرة ووفقاً للمشار له أعلاه سيجري معاملتها كهدف معادي كما تنوه بأن أي طائرة أجنبية تحاول الهبوط حتى فى المهابط الترابية ستكون هدفاً مشروعاً على الفور لنيران مقاتلات السلاح الجوي الليبي ” .

وتابع البلاغ ” تعلن غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بأن المنطقة المعلن عنها ومنذ منتصف ليل الخميس ولحظة إعلان هذا البلاغ هي منطقة عمليات حربية مغلقة حتي إشعار آخر ” .

وختمت الغرفة محذرة ” تحذر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة مجدداً بأن أي مخالفة لهذا المنشور يتحمل مرتكبها سواء كان فرداً أو جهة كامل المسؤولية عن عدم التقيد بما ورد أعلاه فى هذا المنشور ولا يترتب على الغرفة أي مسؤولية من أي نوع تجاه المخالفين ، وقد أعذر من أنذر” .

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