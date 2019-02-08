تشاينا إيرلاينز التايوانية تلغي رحلات دولية بسبب إضراب طيارين

ألغت شركة "تشاينا إيرلاينز"، وهي واحدة من أكبر شركتين للنقل الجوي في تايوان، 26 رحلة دولية بسبب إضراب طيارين، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأضافت الشركة أن هناك رحلات من أو إلى تايوان إلى لوس أنجليس ومانيلا وطوكيو وهونج كونج وبانكوك، من بين تلك التي تم إلغاؤها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء رحلات جوية في تايوان بسبب إضراب خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حسب وكالة الأنباء المركزية.

ومن المقرر أن تنتهي عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر تسعة أيام، يوم الأحد.

ولم يتضح إلى متى سيستمر الإضراب. ومن المقرر أن يصدر اتحاد طياري الشركة مزيدا من المعلومات في وقت لاحق من اليوم الجمعة. وفي يونيو 2016، اضطرت الشركة إلى إلغاء 76 رحلة بسبب إضراب لطواقم الضيافة دام 24 ساعة.

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