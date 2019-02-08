مؤسس أمازون يتهم ناشيونال إنكوايرر بالابتزاز

اتهم جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون"، صحيفة "ناشيونال إنكوايرر" النصفية الشعبية بـ "الابتزاز" يوم الخميس، مدعيا أنها هددت بنشر صور حميمة خاصة، ما لم يوقف تحقيقات يطلبها تتعلق بالصحيفة.

وأعلن بيزوس وزوجته ماكنزي طلاقهما الشهر الماضي بعد زواج دام 25 عاما، وفي نفس اليوم نشرت الصحيفة مقالا قالت فيه إنه على علاقة عاطفية، ونشرت تفاصيل عن رسائل شخصية تتعلق به.

وفي منشور له على موقع "ميديام"، نشر بيزوس ما وصفه بأنه رسائل بريد إلكتروني أرسلها إليه وسطاء يمثلون ديفيد بيكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أمريكان ميديا" المالكة للصحيفة، وتتضمن تهديدا بنشر صور خاصة له، ما لم يتنازل عن طلبه من فريق تحقيقات بالكشف عن كيفية حصول الصحيفة على الرسائل الخاصة التي نشرتها عنه.

وكتب بيزوس يقول: "بدلا من الاستسلام للابتزاز، قررت أن أنشر ما أرسلوه بالضبط، رغم التكلفة الشخصية والإحراج".

وأضاف: "إذا كنت في وضعي لا أستطيع فيه تحمل هذا النوع من الابتزاز، كم من الأشخاص يستطيعون؟". يشار إلى أن بيزوس، الذي يعد واحدا من أغني أغنياء العالم يملك صحيفة "واشنطن بوست". وكتب يقول "قالوا (الصحيفة) إن لديهم المزيد من رسائلي النصية والصور التي سينشرونها إذا لم نوقف تحقيقاتنا".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا