سلامة : قريبا لقاءات مع حفتر والسراج

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عن لقاءات ستجمعه قريباً مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ثم القائد العام للجيش خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال سلامة، في حوار متلفز مع قناة “العربية”، إنه ماض في مساعي التهدئة بين الأطراف في ليبيا، وإنه يقاوم محاولات جره للنزاع ويحافظ على الحياد، مؤكدا أن منافسات إقليمية تؤثر على ليبيا، وليس فقط المشكلة الفرنسية الإيطالية.

وشدد سلامة، على أن الأمم المتحدة مع أي طرف في ليبيا يقوم بمكافحة الإرهاب، قائلا “علاقتي مع حفتر جيدة، والاتهامات بأني منحاز فيها تجنٍّ”.

وفيما يتعلق بالانتخابات، أكد سلامة أن العمل جاري لتأمين شروط الانتخابات في ليبيا وأبرزها القانون والأمن، معربا عن تفاؤله بحلحلة الأمور على المسار السياسي في البلاد خلال العام الحالي حال اتفاق الأطراف الفاعلة.

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