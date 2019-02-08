أبوالغيط يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في فعاليات مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي

يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلي العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي الذي ينعقد يومي 10 و 11 فبراير، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وتأسيساً على المشاركة المؤسسية المتميزة التي تجمع بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه من المقرر أن يلقي أبو الغيط كلمة أمام رؤساء الدول والحكومات الإفريقية خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، سيجدد في إطارها التزام الجامعة بمواصلة مسيرة تعاونها الإستراتيجي الممتد مع الاتحاد في كل ما من شأنه أن يدعم المشاركة التاريخية التي تربط بين العالم العربي والدول الإفريقية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط سيتناول أيضاً في كلمته سبل تعزيز العمل العربي الإفريقي، بشكل متناسق وتكاملي، بغية معالجة الأزمات والتعامل مع التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان وخاصة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في الدول الواقعة في الفضاء العربي الإفريقي المشترك، وكذا فيما يخص معالجة أزمات اللجوء والنزوح والهجرة التي تمثل الشعار الرئيسي للقمة الإفريقية هذا العام، كما سيعرض الأمين العام لمجمل ما تحقق من تقدم في تنفيذ المقررات التي صدرت عن القمة العربية الإفريقية الرابعة التي عقدت في غينيا الاستوائية في نوفمبر 2016 ، والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة الخامسة بين القادة العرب والأفارقة في الرياض خلال هذا العام.

وأضاف أنه من المنتظر أن يجري أبو الغيط عدداً من اللقاءات على هامش مشاركته في القمة مع كبار مسئولي بعض الدول الإفريقية وقيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي حول تعزيز المشاركة العربية الإفريقية ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقتين العربية والإفريقية، وخاصة في ليبيا والصومال وجزر القمر.

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