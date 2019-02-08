في خطوة غير مسبوقة.. شقيقة ملك تايلاند تترشح لمنصب رئيس الوزراء

رشح حزب "تاي راكسا شارت" وهو حزب أسسه حلفاء رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا، الأميرة أوبولراتانا، الشقيقة الكبرى لملك تايلاند، ماها فاجيرالونكورن، اليوم الجمعة، لمنصب رئيسة الوزراء في الانتخابات العامة التي تجرى في 24 مارس المقبل.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يترشح فيها عضو من العائلة المالكة لهذا المنصب وينخرط بشكل مباشر في السياسة.

وقال الحزب في بيان "يحترم حزب تاي راكسا شارت بشكل كبير محاولة الأميرة أوبولراتانا للترشح لمنصب رئيسة الوزراء".

وأضاف الحزب "عملت الأميرة على تعزيز صناعة السياحة في تايلاند على مدى عشر سنوات، وتعتبر ذلك توقيتا مناسبا للتطوع للعمل كرئيس وزراء لمساعدة الشعب والبلاد".

وكانت الأميرة 67 عاما، قد تخلت عن لقبها الملكي عندما تزوجت مواطنا أمريكيا عام 1972.

وعادت أوبولراتانا إلى تايلاند أواخر تسعينيات القرن الماضي بعد طلاقها، وعلى الرغم من عدم استعادة لقبها الرسمي، يعاملها الشعب التايلاندي مثل باقي أفراد العائلة المالكة.

يشار إلى أن اليوم الجمعة هو آخر يوم للأحزاب لكي تدفع بمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء، ويحق لكل حزب أن يرشح ما يقرب من ثلاثة أشخاص.

وكانت هناك شائعات واسعة بشأن محاولة الأميرة للترشح لمنصب رئيسة الوزراء في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن لم يكن هناك أي تأكيد حتى اليوم الجمعة.

ولم تعلق الأميرة أوبولراتانا بعد على الترشيح، ولكنها نشرت صورا على صفحتها على موقع (انستجرام) تشير إلى أنها في مدينة شيانج ماي الشمالية، إلى جانب رسالة مشفرة تقول "سنسير معا".

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