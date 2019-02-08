بعد تأييد فرنسي.. الاتحاد الأوروبي يحسم الجدل اليوم حول خط أنابيب بين روسيا وألمانيا

من المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قرارا مهما، قد يضع عراقيل أمام مشروع بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا، أكبر نظام اقتصادي في الكتلة الأوروبية.

ويتعين أن تقرر المفوضية الأوروبية بشأن ما إذا كانت سوف تجري تعديلات على وثيقة توجيهات الاتحاد الأوروبي في مجال الغاز، على نحو يسمح لها بفرض ضوابط أكبر على خط "نورد ستريم 2"، لنقل الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.

ولم يكن من المرجح أن يتم التصويت لمصلحة التعديلات المقترحة، إلى أن أعلنت فرنسا أمس الخميس بشكل مفاجئ أنها سوف تؤيد هذا التعديل، مما يعني أنه سوف تتم المصادقة عليه على الأرجح، دون السماح بإجراء مزيد من التفاوض في اللحظات الأخيرة أو إدخال تعديلات على النص.

وانتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها من أعضاء الاتحاد الأوروبي بشرق الكتلة هذا المشروع، وحذروا من أن التكتل أصبح أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية.

غير أن الزعماء الألمان دأبوا على طمأنة مخاوف تلك الدول، فيما يشير المؤيدون لبناء خط الأنابيب إلى الحاجة لتأمين إمدادات الطاقة في ظل تراجع الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي.

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