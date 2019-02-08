مؤتمر سولشاير: نقلت رؤيتي لمستقبل يونايتد لإدارة النادي.. وتكرار نجاح ليستر

بدأ سولشاير مؤتمره الصحفي قبل مواجهة فولام بالحديث عن تجديد عقد فيل جونز مدافع الفريق قائلا: “إنها إشارة للاعبين أننا نثق بهم، فيل كان هنا لوقت طويل، فاز بلقب الدوري الإنجليزي وعدد من البطولات الأخرى، إنه يعلم ما يتطلبه الأمر بالنسبة لنا لكي نتسلق جدول الترتيب”.

“آخر شهرين كانا رائعين، حصدنا الكثير من النقاط، لذا الثبات هو الأهم الآن، علينا أن نستمر في التطور والفوز بالمباريات”.

وكان فيل جونز قد جدد عقده مع مانشستر يونايتد صباح الجمعة لمدة 4 سنوات ونصف.

نقطة أخرى، بعد النتائج الإيجابية المتكررة، هل يسعى مانشستر يونايتد للفوز بلقب الدوري في الموسم المقبل مثلما فعل ليستر سيتي منذ 3 أعوام؟

“نريد الفوز بالمباريات بطريقة أفضل من ليستر، كان ذلك جيدا كفاية، لا يجب أن نكون سعداء بالجيد، نريد التطور”.

“آمل أن ننافس على اللقب بعد ذلك، آمل أن يؤمن اللاعبون بأنهم قادرون على ذلك، عليك أن تثق في نفسك وتؤمن بما لديك”.

“إن أردت أن تصبح بطلا فالأمر منوط بالاستعداد لكل مباراة، كيف نطلب من أنفسنا ونركز كل يوم في التدريبات في كل مباراة”.

“نحن نركز حاليا في مواجهة فولام، كل مباراة على حدة، كل يوم نستعد بأفضل طريقة ممكنة وأحب الاستماع للاعبين”.

يونايتد لعب مع مدربه الجديد والذي يستمر حتى نهاية الموسم الحالي 10 مباريات بكل المسابقات فاز في 9 مواجهات وتعادل مباراة، وسجل الفريق معه 25 هدفا واستقبل 7 آخرين.

وتطرق المدرب النرويجي للحديث عن تنوع الخبرات والأعمار في صفوف فريقه ما بين الطاقم التدريبي واللاعبين قائلا: “لدينا أعمار مختلفة، نحن مختلفون فيما نجيده، نكمل بعضنا البعض، كيران ومايكل كاريك الطاقة والساعات التي يقضيانها في التخطيط والعمل مع الأفراد”.

“إيمليو ألفاريز عمل مع ديفيد دي خيا لسنوات عديدة، نحن مجموعة جيدة ونتبادل الآراء حول كل شيء، وأنا الشخص غير المحظوظ الذي سيكون عليه أن يختار من يلعب ومن لا يفعل”.

وقال عن رانييري: “رانييري مدرب درسته كثيرا لأنني معجب به، قرأت الكتب عنه، وأعلم أننا سنواجه مدربا يلعب على الهجمات المرتدة، حتى أنني قمت بنسخ بعض تمريناته فعليا”.

ويستعد يونايتد لمواجهة فولام يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخيرا، تحدث نجم الشاطين الحمر السابق عن تصوره لما سيكون عليه النادي قائلا: “كل يوم أشعر أنني أساعد النادي على وضع لمستي عليه، لكن بعض قرارات مستقبل اللاعبين ليست منوطة بي”.

“أيضا اللاعبون سواء قرروا الرحيل أو الاستمرار، لدينا رؤية وصورة عما نريد أن نبدو عليه في السنوات القليلة المقبلة، وعلينا التفكير على المدى القريب والبعيد”.

“لدي الكثير من التصورات حول الطريقة التي يجب أن يبدو عليها فريق مانشستر يونايتد في السنوات القليلة المقبلة، حتى أنني ناقشت وجهة نظري مع إد وودوارد والنادي”.

“شجعت وتابعت يونايتد لسنوات عديدة، وللطالما كان لدي رؤية واضحة عما يجب أن يكون عليه الفريق، نحن لسنا بعيدين عن ذلك”.

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