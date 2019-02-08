مؤتمر سولاري – عن صدام الدربي وموراتا وكورتوا

الفريقان يلتقيان يوم السبت بالجولة 23 من الدوري الإسباني. لقاء وإن حقق فيه الملكي الانتصار فسيعني ذلك خطف الوصافة من جار العاصمة الإسبانية.

سولاري تحدث عن العديد من النقاط خلال المؤتمر الصحفي للقاء، وكل الآتي على لسانه.

“نعمل كل يوم من أجل تعزيز وتطوير قدراتنا التكتيكية والجسدية والعقلية”.

“أريد أن أرسل تعازيي لعائلة إميليانو سالا وكل فلامنجو بعد هذه المأساة الليلة”.

“فينيسيوس متأثر بشكل كبير، من الطبيعي أن تكون أخبارا (حريق فلامنجو) صعبة جدا.. سنقيّم هذه الظهيرة إذا كان إيسكو متاحا للدربي”.

“إن مهمة لاعب كرة القدم المحترف هي أن يكون 100٪ جاهزا لمساعدة الفريق. يجب أن يكون الفريق هو الرواية التي يتحدث عنها الناس، وجميع اللاعبين يعملون بشكل جيد للمساعدة”.

“أنا وسيميوني نحب المنافسة”.

“بيل وأسينسيو آخذين في التطور، إنهما يتحسنان، مع استعداد جيد في التدريب والمباريات. من المهم جدا أن ندخل الديربي كما كنا في المباريات الأخيرة”.

“كرة القدم تدور حول العمل ووضع الموهبة في خدمة الفريق. هذه مهمة لاعب كرة القدم المحترف”.

“الفريق جيد جدا. إنه لمن دواعي سروري أن أراهم يلعبون ويتدربون بهذه الرغبة والتركيز. أعتقد أنهم يستمتعون أيضا”.

“موراتا؟ احترامه للخصم ليس له علاقة بالتعبير عن رضاه الخاص”.

“كورتوا؟ الضغط حافز، لا يمكن أن يكون الضغط سلبيا أبدا”.

“جميع اللاعبين يفكرون في الفريق. لقد حققنا نجاحا جيدا حتى هذه اللحظة، من الجيد جدا الوصول إلى هذا الآن لأن التقويم أصبح أمرا مرعبا”.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة فيما يتواجد أتليتكو ثانيا بـ44 نقطة بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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