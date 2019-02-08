بعد الموافقة على تغيير اسمها…البرلمان اليوناني يناقش انضمام مقدونيا للناتو

بدأ البرلمان اليوناني، اليوم الجمعة، مناقشة بروتوكول انضمام مقدونيا إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، بعدما وافقت الجمهورية اليوغسلافية سابقا على تغيير اسمها إلى مقدونيا الشمالية.

ومن المتوقع إجراء التصويت في المساء.

وإذا سارت الأمور كما المتوقع، فسوف تكون اليونان أول دولة بالناتو تصدق على البروتوكول، وسوف تنضم مقدونيا بالكامل إلى الحلف العسكري بمجرد مصادقة كل الدول الأعضاء.

ودفع تسيبراس بالفعل باتفاق الاسم عبر البرلمان في أثينا، رغم أنه لا يحظى بشعبية لدى القوميين اليونانيين الذين يصرون على أنه يجب ألا يتم السماح لدولة أجنبية الاحتفاظ بأي شكل من أشكال "مقدونيا" في اسمها.

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