وفاة رئيس وزراء بولندا الأسبق جان أولسزفسكي عن عمر 88 عاما

توفي رئيس وزراء بولندا الأسبق، جان أولسزفسكي عن عمر 88 عاما، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية، اليوم الجمعة.

وأصبح أولسزفسكي ثالث رئيس حكومة بعد نهاية الحرب الباردة في عام 1989 رئيسا للوزراء في أعقاب أول انتخابات برلمانية حرة في البلاد.

وأشاد رئيس بولندا، أندجى دودا برئيس الوزراء الأسبق، كزعيم لبولندا حرة ومستقلة وسيادية.

وكتب رئيس الوزراء في تغريدة له على تويتر "كان يعطي مرارا دليلا لصموده".

يذكر أن أولسزفسكي ولد في وارسو في عام 1930. وقاتل في صفوف الجيش الوطني البولندي، وهي حركة المقاومة ضد المحتلين الألمان في انتفاضة وارسو في عام 1944 .

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