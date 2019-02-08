جامعة برلين الحرة تنظر في الاشتباه الخاص بانتحال وزيرة ألمانية رسالة الدكتوراه

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن جامعة برلين الحرة تنظر في واقعة الاشتباه في انتحال وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي لرسالة الدكتوراه الخاصة بها.

وقالت مجلة "شبيجل" إن الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي هي نفسها من ناشدت الجامعة إجراء هذا التحقيق.

من جانبها، أعلنت الجامعة أنها ستستجيب لهذا الطلب وستبدأ " في غضون مدة قصيرة الإجراء الخاص بهذا الأمر".

ونفت الوزيرة تعمد انتحال أجزاء في رسالتها وقالت "لقد أعددت هذا العمل وفقا لأفضل دراية ومسئولية".

وحسب تقرير المجلة، فإن باحثين في مجال السرقات الأدبية والتابعين لموقع (فرون آي بلاج)، فحصوا رسالة جريفي ووجدوا استيلاءً على نصوص حرفية وبنفس المعنى لم يتم وضع علامات عليها. من جانبه، قال رجل القانون جيرهارد دانيمان من موقع (فرون آي بلاج):"وفقا لانطباعي الحالي، فإن هذه واقعة جديرة بأن يتم أخذها مأخذ الجد". كانت جيفي أعدت وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية في الفترة بين 2005 حتى 2009، وحملت رسالتها عنوان "طريق أوروبا نحو المواطن، سياسة المفوضية الأوروبية للمشاركة المجتمعية".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا