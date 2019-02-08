التوصل إلى حل وسط في الخلاف الأوروبي حول مشروع غاز ألماني – روسي

ذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى حل وسط في الخلاف المتعلق بمشروع الغاز (نورد ستريم 2)، دون تهديد المشروع.

وجاء القرار فيما التقى الممثلون، اليوم الجمعة، لمناقشة التغييرات المحتملة لتوجيه خاص بالغاز من شأنها أن تسمح للمفوضية الأوروبية بفرض قدر أكبر من القواعد بشأن خطوط أنابيب الغاز، بما في ذلك "نورد ستريم 2" الذي يربط ألمانيا بروسيا تحت بحر البلطيق.

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