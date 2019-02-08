لبناني يضرم النار في نفسه لعجزه عن دفع مصروفات ابنته

بيروت-العنوان

أضرم مواطن لبناني النار في نفسه في باحة مدرسة في شمال لبنان، اليوم الجمعة، احتجاجا على عدم إعطائه إفادة مدرسية لابنته لعدم تسديده المستحقات المالية.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فارق المواطن الحياة على الفور إثر ذلك.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن المواطن جورج زريق كان ينوي نقل ابنته إلى مؤسسة تعليمية أخرى لعدم قدرته على تسديد المستحقات وتردي وضعه المادي، لكن المدرسة رفضت إعطاءه الإفادة الدراسية اللازمة، فأضرم النار في نفسه.

ونقل المواطن إلى المستشفى لكنه سرعان ما فارق الحياة، وأصدرت إدارة المدرسة بيانا أشار إلى الظروف المالية الصعبة للضحية، موضحة أن إدارة المدرسة سبق أن أعفته من جزء من المستحقات المالية.

لكن البيان لم يكشف ما إن كانت الإدارة رفضت إعطاءه الإفادة الدراسية ما لم يدفع باقي المتوجّبات.

وتفرض الكثير من المدارس الخاصة في لبنان أقساطا تثقل كاهل أولياء التلاميذ في وقت يعيش اللبنانيون ظروفا صعبة مع تردي الوضع الاقتصادي وقلة فرص العمل.

المصدر-وكالات



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