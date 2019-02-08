محاولة لسرقة أكثر من 2 مليون دينار نقداً

ايوان ليبيا – وكالات :

تمكن أعضاء مكافحة الجريمة المنظمة جنزور أمس الخميس من إحباط محاولة سطو مسلح قامت به مجموعة من المجرمين على مقر إحدى الشركات بمنطقة السراج شارع البغدادي يقدر بأكثر من 2 مليون دينار.

مكافحة الجريمة جنزور أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن إشتباكات دارت بين عناصر مكافحة الجريمة مع المجموعة المسلحة حيث تم القبض على بعضهم واسترجاع المبلغ الذي كان بحوزتهم.

وباركت مكافحة الجريمة جنزور جهود رجال المكافحة رئيسا واعضاء لما أبدوه من تقيد بالتعليمات والاجراءات الاحترازية الأمنية التي التي ساهمت في نجاح المهمة.

وتعهدت مكافحة الجريمة بإستمرار حماية ممتلكات و أوراح المواطنين ،منوّهة ًإلى أنها ستضرب بيد من حديد على كل مفسد عابث بأمن وإستقرار الوطن.

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