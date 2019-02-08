إستهداف 3 مواقع للمعارضة التشادية قرب مدينة مرزق

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة اليوم الجمعة عن استهداف مقاتلات السلاح الجوي لتجمعات العصابات التشادية قرب مدينة مرزق.

شعبة الاعلام الحربي أوضحت في ايجاز عسكري بأن مقاتلات سلاح الجو تناوبت على دك ثلاث تجمعات للعصابات التشادية وحلفائها في الجنوب ، مبينة بأن الطائرات عادت لقواعدها سالمة بع انتهاء مهمتها .

يشار إلى أن عمليات السلاح الجوي تأتي بعد علان غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بأنه ومنذ منتصف ليل الخميس عمليات الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقتها .

و أكدت غرفة عمليات القوات الجوية بأن أي طائرة من أي نوع أو طراز أو تبعية كانت محلية أو خارجية تحلق في هذا المجال بدون تصريح سيتم إجبارها علي الهبوط قسراً فى النقاط والقواعد المحددة لركن القوات الجوية .

وأضافت : ” تشدد غرفة العمليات الجوية بأن عدم إمتثال أي طائرة ووفقاً للمشار له أعلاه سيجري معاملتها كهدف معادي كما تنوه بأن أي طائرة أجنبية تحاول الهبوط حتى فى المهابط الترابية ستكون هدفاً مشروعاً على الفور لنيران مقاتلات السلاح الجوي الليبي ” .

وتابعت ” تعلن غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بأن المنطقة المعلن عنها ومنذ منتصف ليل الخميس ولحظة إعلان هذا البلاغ هي منطقة عمليات حربية مغلقة حتي إشعار آخر ” .

وختمت الغرفة محذرة ” تحذر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة مجدداً بأن أي مخالفة لهذا المنشور يتحمل مرتكبها سواء كان فرداً أو جهة كامل المسؤولية عن عدم التقيد بما ورد أعلاه فى هذا المنشور ولا يترتب على الغرفة أي مسؤولية من أي نوع تجاه المخالفين ، وقد أعذر من أنذر” .

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