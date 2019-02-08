سبب اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت دورية «مغرب كونفيدونسيال»، الصادرة في باريس اليوم، أن ما يعرف بقضية شركة «بالادين Palladyne International Asset Management (PIAM)» الهولندية وراء اعتقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمارات علي محمود حسن.

وأفادت النشرة الفرنسية التي تهتم بشؤون دول المغرب العربي، في خبر عاجل، بأن الأمر يتعلق بنزاع قانوني-مالي تجري وقائعه في جزر كايمان، وهو ما تسبب في اعتقال علي محمود حسن في 6 فبراير بطرابلس.

وقالت وفقًا للمعلومات الواردة من الشركة، إن رئيس هيئة الاستثمار الليبية تسلم أصولًا بقيمة 700 مليون دولار من هيئة الاستثمار الليبية إلى صندوق بالادين الهولندي.

وأضافت أن هذه الشركة الهولندية لإدارة الأصول، التي يرأسها إسماعيل أبوظهر -صهر شكري غانم مسؤول النفط في عهد معمر القذافي- حصلت على أموال من هيئة الاستثمار الليبية وكيانات عامة ليبية الأخرى في عام 2007.

لكن هيئة الاستثمار الليبية طعنت في هذا العقد لاستلام الإدارة المباشرة لأموالها في جزر كايمان، تحت قيادة اثنين من الإداريين المؤقتين، وهما أحمد جهاني وعلي الباروني.

وطعن إسماعيل أبوظهر في هذا القرار في محكمة جزر كايمان، التي رفضت شكواه في 29 يناير.

لكن وعلى الرغم من هذا الحكم، قرر علي محمود حسن في أوائل فبراير تسليم إدارة هذه الأموال إلى شركة بالاديني مجددًا، وهو ما دفع النائب العام الصديق الصور لبدء التحقيق في حالة «فساد».

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