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مخطط الأفريكوم في ليبيا خلال 2019

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، عن أهم البنود التي تسعى إلى تحقيقها خلال عام 2019.

وقال قائد القوات الأمريكية في أفريقيا توماس والدهاوسر، خلال إفادته السنوية أمام الكونغرس الأميركي، أن أهم البنود هو تعزيز الاستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها، وكبح مساعيها للحصول على عقود توريد أسلحة وبناء قواعد عسكرية وبحرية في المنطقة، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة لأفريكوم تتركز حول 6 محاور أساسية تتعلق بتعزيز شبكات الشركاء، وتعزيز القدرات الأمنية وتطويرها، خاصة في الصومال، ودعم الشركاء في منطقة بحيرة تشاد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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