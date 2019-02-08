خامنئي: هتاف الموت لأمريكا يستهدف ترامب وليس الأمة الأمريكية

قال الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن الإيرانيين سيواصلون هتاف "الموت لأمريكا" ما دامت واشنطن تواصل سياساتها العدائية، لكن هذا الشعار يستهدف الرئيس دونالد ترامب والقادة الأمريكيين وليس الأمة الأمريكية.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي، أنه قال لحشد من ضباط القوات الجوية الإيرانية في الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية "لن تتخلى الأمة الإيرانية عن هتاف "الموت لأمريكا" ما دامت أمريكا مستمرة في شرها ضد إيران".

وانسحب ترامب في العام الماضي من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على طهران مما أضر بشدة بالاقتصاد الإيراني.

وقال خامنئي "الموت لأمريكا" يعني الموت لترامب و(مستشار الأمن القومي) جون بولتون و(وزير الخارجية مايك) بومبيو. إنه يعني الموت لحكام أمريكا".

وأضاف "لا مشاكل بيننا وبين الشعب الأمريكي. (هتاف) "الموت لأمريكا" يتعلق بقادة أمريكا. إنه يتعلق بالمسئولين (هناك) الآن. سيكون هناك آخرون عندما تبدأ الولاية القادمة".

وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إنقاذه، لكن خامنئي قال إنهم ليسوا أهلا للثقة.

وقال خامنئي "أنصح بعدم الثقة في الأوروبيين مثلهم في ذلك مثل الأمريكيين…"

وكثف الاتحاد الأوروبي انتقاده لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، لكنه لا يزال ملتزما في الوقت نفسه بالاتفاق النووي.

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