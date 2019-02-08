البيت الأبيض: أمريكا والصين تستأنفان محادثات التجارة في بكين الأسبوع المقبل

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة، إن الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستبدأ في 11 فبراير شباط باجتماعات على مستوى نواب الوزراء ستعقبها محادثات على المستوى الوزاري في 14 و15 من الشهر نفسه.

ويحاول البلدان التوصل لاتفاق تجاري قبل انتهاء مهلة في أول مارس آذار وهو الموعد المحدد لزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية.

ووفقا للبيان فإن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، سيسافران إلى بكين لحضور الاجتماعات الوزارية التي ستعقد في 14 و15 فبراير.

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