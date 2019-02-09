عريقات: الفلسطينيون لن يحضروا مؤتمرا أمريكيا بشأن الشرق الأوسط في وارسو

قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، إن المسئولين الفلسطينيين لن يحضروا المؤتمر الأمريكي الذي تستضيفه بولندا الأسبوع القادم. جاءت تصريحات عريقات بعد إعلان مسئول أمريكي توجيه دعوة للفلسطينيين لحضور المؤتمر.

وقال عريقات على تويتر "فيما يتعلق بتوجيه دعوة لنا، نستطيع القول إنه جرى اتصال اليوم فقط من الجانب البولندي… موقفنا مازال واضحا: لن نحضر هذا المؤتمر ونؤكد أننا لم نفوض أحدا للحديث باسم فلسطين".

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