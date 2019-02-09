مقتل شخص وجرح 16 في تصادم قطارين ببرشلونة

أدى حادث تصادم قطارى ركاب بمقدمتيهما وقع بالقرب من العاصمة الأسبانية برشلونة إلى مقتل قائدة القطار وجرح 16 شخصا آخرين.

وقالت هيئة الحماية المدنية لمقاطعة كتالونيا شمال شرقي أسبانيا إن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة إثر تصادم قطارين معا بين بلدتين على بعد خمسين كيلومترا شمال غربي برشلونة.

وقالت وسائل إعلام أسبانية نقلا عن السلطات إن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وذكرت بيانات رسمية أن السلطات دفعت بسيارات إطفاء وأفراد شرطة وأطباء مساء اليوم إلى موقع الحادث لإنقاذ المصابين، كما توقفت حركة القطارات.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الحادث الذي وقع في السادسة وعشرين دقيقة مساء اليوم بتوقيت أسبانيا.

كان أحد الركاب توفي في تشرين ثان/نوفمبر الماضي عندما انزلق قطار تابع لشركة القطارات الكتالونية (روداليس) بين بلدتي تيريسا ومانريسا إلى خارج قضبانه.

وأصيب في ذلك الحادث حوالي 50 شخصا.

كما جرح خمسون شخصا آخرون في حادث آخر وقع في برشلونة خلال صيف 2017 بعضهم إصاباتهم خطيرة.

واصطدم في نفس اليوم قطار بمحطة فرانثا وسط برشلونة بالمارين على الرصيف عند أحد الحواجز داخلها ولم يسقط ضحايا.

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