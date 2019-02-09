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بالفيديو – روما ينتفض بفوز سهل على كييفو المتواضع

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وسجل ستيفان الشعراوي وإدين دجيكو وأليكساندر كولاروف أهداف روما في الدقائق 9 و18 و51.

وحقق فريق ذئاب العاصمة أول فوز منذ 19 يناير حين تغلب على ضيفه تورينو بنتيجة 3-2.

وتعافى فريق المدرب يوزيبيو دي فرانشيسكو بعد فقدانه لأربعة نقاط في الدوري بالتعادل أمام أتلانتا وميلان وخسارته بقسوة على يد فيورنتينا بنتيجة 7-1 في الدور ربع النهائي للكأس.

وارتقى روما للمركز الرابع برفع رصيده إلى 38 نقطة بينما استمرت معاناة كييفو متذيل الترتيب والبالغ رصيده 9 نقاط.

ويستضيف روما فريق بورتو البرتغالي يوم الخميس في لقاء الذهاب من دور الـ32 للدوري الأوروبي وبعد 6 أيام يواجه بولونيا في الدوري.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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