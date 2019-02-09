ماذا فعل ليفربول ومانشستر سيتي مع المنافسين المقبلين لهما؟ بشرى لكلوب ويونايتد كلمة السر

وبين من يحلم بالظفر باللقب للمرة الأولى في عهد البريميرليج والأول له منذ عام 1990، ومن يحلم بتحقيقه لموسم ثاني على التوالي فهناك منافسين ينتظرون قنص أي نقطة منهما لتحقيق أهداف أخرى أو ربما تعطيل أحدهما.

فماذا فعل ليفبربول ومانشستر سيتي أمام منافسيهم المقبلين حينما التقيا في الدور الأول؟

سيواجه ليفربول منافسه بورنموث وهو فاز علهي في الدور الأول بأربعة أهداف دون رد.

وبعدها سيتعين عليه خوض الدربي القوي أمام مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد بعد الفوز عليه في الدور الأول بثلاثة أهداف لهدف.

وانتصر ليفربول على واتفورد في الدور الأول بثلاثية دون رد.

وفاز على إيفرتون في دربي الميرسيسايد بهدف دون رد.

كما أنه انتصر على بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف وعلى فولام بهدفين مقابل لا شيء.

سيتي خسر من تشيلسي في الدور الأول بهدفين دون رد، واكتسح وست هام برباعية مقابل لا شيء.

كما انتصر فريق المدرب بيب جوارديولا على بورنموث بثلاثية دون رد.

وفاز على واتفورد بهدفين لهدف وانتصر على غريمه وجاره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف.

هذا يعني إن تحققت نفس النتائج حتى التوقف الدولي المقبل في منتصف شهر مارس فإن ليفربول سيتربع على قمة الدوري مرة أخرى بفارق ست نقاط عن سيتي وهو فارق كبير للغاية في تلك الفترة.

وحينها سيكون تساوى الفريقان في عدد المباريات التي خاضاها في ذلك الوقت بواقع 31 لكل منهما.

فهل يكرر ليفربول نتائجه مجددا ويواصل تربعه على قمة البريميرليج أم أنه سيتي سيكون له رأي آخر وينتهز فرصة أي سقوط لكتيبة المدرب يورجن كلوب؟





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