ترامب: الاجتماع الثاني مع زعيم كوريا الشمالية في هانوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في وقت لاحق من الشهر الجاري سيعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقال ترامب على تويتر "من يمثلوني غادروا للتو كوريا الشمالية بعد اجتماع مثمر للغاية واتفقوا على موعد وتاريخ لقاء القمة الثاني مع كيم جونج أون، سيعقد في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 فبراير.

وتابع: "أتطلع لرؤية الزعيم كيم وتعزيز قضية السلام".

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