مقتل 10 أشخاص في حريق بنادي فلامينجو البرازيلي

اندلع حريق في الملعب التدريبي لنادي فلامينجو البرازيلي أمس الجمعة ما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.

ووقع الحريق في ملعب النادي البرازيلي الذي تم توسيعه قبل شهرين فقط.

وتفاجأ الناشئون من أعمار 14 إلى 17 عاما بالحريق الذي وقع صباح أمس الجمعة وهم نائمون.

وكانوا قد جاءوا من خارج المدينة وناموا في مهجع النوم الخاص بمجمع التدريب في نينهو دي أروبو بعد إلغاء التدريب وتعليق رحلات القطارات بسبب عاصفة مطيرة.

وقال موقع "أو جلوبو" الإخباري البرازيلي على الإنترنت نقلا عن مسئول لم يحدد هويته إن الحريق بدأ في المجمع السكني للمجمع ولم ينتشر بعيدا قبل وصول رجال الإطفاء. ومن بين الضحايا لاعبون وموظفون في المنشأة، كما أصيب ثلاثة لاعبون، أحدهم إصابته خطيرة. وذكرت صحيفة فولها دو ساو باولو عن نائب حاكم ولاية ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو أن الحريق ربما يكون قد نتج عن ماس كهربائي في نظام تكييف الهواء في المنشأة.

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