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أفريكوم : هدفنا الحد من تدخل روسيا في ليبيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد قائد القوات الأمريكية في أفريقيا توماس والدهاوسر، ” أن أهم البنود هو تعزيز الاستقرار في ليبيا، والحد من تدخل روسيا فيها”.

وأضاف قائد القوات الأمريكية في أفريقيا ، ، خلال إفادته السنوية أمام الكونحرس الأميركي،  ” إن الهدف الأخر هو كبح مساع روسيا  للحصول على عقود توريد أسلحة وبناء قواعد عسكرية وبحرية في المنطقة”.

وأوضح  والدهاوسر، ” أن الإستراتيجية الجديدة لأفريكوم تتركز حول 6 محاور أساسية تتعلق بتعزيز شبكات الشركاء، وتعزيز القدرات الأمنية وتطويرها، خاصة في الصومال، ودعم الشركاء في منطقة بحيرة تشاد”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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