الصين تدعو لإجراء محادثات سلمية لحل مشكلة فنزويلا

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن على فنزويلا حل أمورها الخاصة بنفسها من خلال المحادثات السلمية، وأن الصين تؤيد جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.

وانضمت نحو 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى الولايات المتحدة في الاعتراف بخوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، والضغط على الزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو للدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

ودعا الاتحاد الأوروبي ومجموعة من دول أمريكا اللاتينية التي حافظت على خط معتدل بشأن فنزويلا إلى الحوار، وإجراء انتخابات جيدة، طارحة موقفا مضادا لموقف واشنطن المتشدد.

وقالت مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في أول اجتماع لها في مونتفيديو الأسبوع الماضي، إن التدخل بقوة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وفي رد على هذا الاجتماع، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إن الصين تؤيد جهود المجتمع الدولي بشأن التوصل لتسوية سلمية لقضية فنزويلا، وأبدت أملها في أن تواصل كل الأطراف القيام بدور بناء.

وأضافت الوزارة: "يجب أن يحل شؤون فنزويلا شعبها في إطار الدستور والقانون من خلال الحوار السلمي والقنوات الدبلوماسية.. ويعد ذلك الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تحقق بها فنزويلا الاستقرار الدائم".

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