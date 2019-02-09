حراك صوت الجنوب : السراج يسعى لاشعال الحرب الاهلية فى الجنوب

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت مجموعة تُطلق على نفسها «حراك صوت الجنوب» بيانًا استنكرت فيه قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإرسال قوات إلى الجنوب الليبي.

وكان المجلس الرئاسي أعلن الأربعاء تعيين علي كنة قائدًا عسكريًا لسبها، بعدما سيطرت قوات حفتر على المدينة في حملة بدأها الشهر الماضي في الجنوب تهدف إلى طرد الإرهابيين وتأمين المنشآت النفطية الحيوية.

واعتبر البيان الصادر، اليوم الجمعة، أن دخول القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى الجنوب يهدف إلى «محاربة قوات الجيش التي دخلت الجنوب وسط فرحة وترحيب من أهله»، زاعمًا أنّ قرار إرسال القوات حكومة الوفاق «مبنيّ على أجندة خارجية لا تخدم الوطن، وتجعله مستباحا تحت وطأة المعارضة التشادية»، وفق البيان.

وأكد البيان «التأكيد على وحدة ليبيا، وعدم زرع الفتن بين المواطنين من قبل النهج السياسي»، بالإضافة إلى «حفظ السيادة الليبية للمواطنين فوق وطنهم».

وأعلن الحراك رفضه قرار المجلس الرئاسي، معتبرأ أن «الإجراء مناف للمواطنة الفعالة في إطار عدم احترام تأييد سكان الجنوب للجيش الليبي»، مطالبًا بالتراجع الفوري عن القرار»، كما فوضوا «الجيش الليبي بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والجريمة المنظمة والقضاء على المرتزقة الذين دنسوا واستباحوا الجنوب».

ومنذ أسبوعين بدأ الجيش الليبي عمليات عسكرية في جنوب البلاد، مع إدانة المجلس الرئاسي لهذا التصعيد العسكري الذي اعتبره «تصفية حسابات سياسية»، وهو ما أثار مخاوف المتابعين للشأن الليبي من صراع مرتقب، خصوصًا عقب قرار السراج تعيين آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية.

وتعاني مدن الجنوب الليبي منذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافي في العام 2011، من أزمات عديدة متفاقمة، أبرزها: غياب مظاهر الدولة بشكل حقيقي، وتغوّل متمردين تشاديين ومرتزقة من دول أفريقية في الصحراء المترامية، وتزايد نشاطات العصابات المتاجرة بالبشر.

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