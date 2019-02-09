ترامب: القمّة الثانية مع كيم ستعقد في هانوي في نهاية فبراير

واشنطن-العنوان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنّ القمّة الثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ-أون ستعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي في 27 و28 فبراير الجاري.

وسبق أن تم الإعلان عن البلد الذي سيحتضن هذه القمة وموعد عقدها، لكن ما لم يكن معروفاً هو في أي مدينة فيتنامية تحديداً ستجري هذه القمة الثانية، بعد القمّة التاريخية الأولى التي عقدت بين ترامب وكيم في سنغافورة في يونيو الماضي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ “ممثّلي غادروا لتوّهم كوريا الشمالية بعد اجتماع مثمر للغاية واتفاق على مكان وزمان القمة الثانية مع كيم جونغ-أون”.

وأضاف أن “القمّة ستعقد في هانوي، فيتنام، في 27 و28 فبراير”، مؤكدا “أتطلّع لرؤية الزعيم كيم ولدفع قضية السلام قدما!”.

ولم تعلن كوريا الشمالية أي معلومات رسمية عن القمة، كما لم يشر إليها كيم جونغ-أون خلال اجتماع مع كبار ضباط الجيش الجمعة.

واختتم موفد الرئيس الأمريكي إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون الجمعة زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى كوريا الشمالية بهدف الإعداد لهذه القمة.

وقد أجرى من الأربعاء الى الجمعة محادثات مع الموفد الكوري الشمالي كيم هيوك-شول تركزت على سبل تحقيق تقدم بشأن “نزع السلاح النووي بشكل تامّ، وتطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وإرساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية”، حسب بيان نشرته الخارجية الأميركية قبل ساعات من تغريدة ترامب.

واتفق موفدا البلدين على أن يجتمعا من جديد في 27 فبراير.

في سيول، أبلغ بيغون السبت وزير الخارجية الكوري الجنوبي كانغ كيونغ-هو بسير المحادثات في بيونغ يانغ. وأكد أنه ما زال هناك عمل يجب القيام به مع الكوريين الشماليين قبل قمة هانوي.

وقال بيغون لوزير الخارجية الكوري الجنوبي “هناك عمل شاق لا يزال يتوجب القيام به” مع كوريا الشمالية. وأضاف “إنني واثق من أن الطرفين يبقيان ملتزمين ويمكننا تحقيق تقدم حقيقي”.

وأضاف المبعوث الأمريكي “لا نعرف إلى أين سيؤدي ذلك لكننا في خضم حوار” والمناقشات مع بيونغ يانغ “كانت مثمرة”.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي للمبعوث الأميركي إن “الولايات المتحدة تتمتع بالدعم الكامل” لسيول بشأن القمة المقبلة.

المصدر-وكالات



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