مقتل رئيس استخبارات طالبان في غارة جوية جنوبي أفغانستان

لقى رئيس الاستخبارات في حكومة الظل، التابعة لحركة طالبان ومسلحان اثنان آخران حتفهم في غارة جوية بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة إن "رئيس الاستخبارات التابع لطالبان، الذي كان مسئولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات ضد مدنيين أفغان قُتل في غارة جوية تم تنفيذها بدقة شديدة في منطقة ناو زاد بإقليم هلمند في 6 فبراير".

وأضافت المصادر أن الملا أحمد كان يستقل مع مسلحين اثنين مركبة على أحد الطرق ، وتم استهدافها في غارة جوية شنتها قوات الأمن الخاصة الأفغانية"، مما أسفر عن مقتل كل المقاتلين الثلاثة التابعين لطالبان". وتابعت المصادر "رحيله عن صفوف طالبان سيضعف العمليات المستقبلية لطالبان في إقليم هلمند" .

وأشارت المصادر إلى أن قوات أفغانية قتلت 19 مقاتلا من طالبان في إقليم هلمند منذ الأول من فبراير الجاري.

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