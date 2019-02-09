رئيس البرلمان العربي يدعو للتضامن حفاظا على الأوطان العربية

دعا رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، إلى تحقيق التضامن العربي وفق مقاربة جديدة، ورؤية شاملة ونظرة معمقة تستهدف حفظ الأوطان والدول العربية والحفاظ على مكتسباتها.

وطالب السلمي، أمام مؤتمر البرلمان العربي للقيادات العربية رفيعة المستوى الذي عقد اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، "التصدي للتدخلات الخارجية والإقليمية في شئوننا العربية، وصيانة أمننا القومي العربي، ومعالجة جذور الخلافات العربية العربية، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في منطقتنا العربية".

وشدد السلمي، على أن "التحديات التي تواجه أمتنا العربية واضحة ومعلومة، وفي مقدمتها قضية العرب المركزية الأولى، وهي القضية الفلسطينية، والتصدي للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، الغاصبة للأراضي العربية في فلسطين وسورية وجنوب لبنان، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

وحذر من ظاهرة الإرهاب والتطرف والغلو وتمدد الجماعات الإرهابية المسلحة، وتداعيات كل ذلك على وحدة المجتمعات العربية ونسيجها الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما يزيد من خطورة هذه التحديات أنها تخلق مجالاً لتحدٍ أكبر ألا وهو التدخل الخارجي، وخاصة التدخل السلبي لدول الجوار الإقليمي في الشئون العربية، والذي استشرى وتنامى لتحقيق طموحات استعمارية وسياسات عدوانية، هدفها بسط نفوذها وتكريس هيمنتها.

وأضاف السلمي، أن الهدف من عقد هذا المؤتمر، هو مناقشة وإقرار "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات" قائلا:"نعّوِل على هذه الوثيقة، لتكون إسهاماً عربياً صادقاً لإقامة نظام عربي قوي ومتماسك، قائم على أسس التضامن والأخوة العربية والتعاضد السياسي والتكامل الاقتصادي والتصدي للمطامع والتهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي".

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